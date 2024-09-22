На Київщині зловмисник відкрив стрілянину з автомата в магазині – перші деталі

Нападника затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

У неділю, 22 вересня, близько другої години дня невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині Київської області і розпочав хаотичну стрілянину.

Про це пише поліція Київської області.

Зловмисник поранив продавчиню і власника закладу, а потім втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали "шидку, встановили, встановили особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали стрільця.

Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Нападникові загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у селі Олешин Хмельницької громади екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя близько першої години ночі для перевірки, оскільки він порушував комендантську годину. Чоловік у відповідь розстріляв з автомата поліцейського і цивільного. Як виявилося, це був військовий.

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