Повірка лічильників: хто може відмовитись від цієї процедури

Є дві категорії громадян, яких позбавили необхідності здійснювати повірку лічильників на час війни.

Якщо вчасно не робити повірку лічильників вчасно, їх покази не враховуватимуть при нарахуванні плати за комунальні послуги, а це означає, що споживачам доведеться платити значно більше.

Однак є ті, кому робити повірку на газ, воду та електроенергію необов’язково.

В Україні діє постанова уряду від 7 квітня 2023 року №440, яка передбачає, що є дві категорії громадян, яких позбавили необхідності здійснювати повірку лічильників на час війни:

мешканців тимчасово окупованих територій (процедуру перевірки лічильників цієї категорії громадян потрібно пройти протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);

мешканців зони активних бойових дій (їм на перевірку приладів обліку дається шість місяців після закінчення воєнного стану).

Варто зазначити, що повірка здійснюється не щороку, а після терміну, визначеного постачальниками послуг – три і більше років.

Електронні лічильники на світло у багатоповерхівках без повірки контролюють енергетики, тому їх власникам не варто турбуватися.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину.

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