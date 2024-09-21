Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям: у чому причина

Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 102 за норми у 50.

Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям і опинився на 11 місці.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 102 за норми у 50.

Про це повідомляє ресурс IQ-Air, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".

Нині Київ розташувався на 11 місці у рейтингу міст світу із найзабрудненішим повітрям

У чому причина погіршення стану повітря

Станом на вечір 21 вересня у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Рекомендації для мешканців Києва та області

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, Київ від самого ранку затягнуло димом, а в повітрі тримався їдкий сморід від гару. Практично всі стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря у столиці фіксували високий рівень забрудненості. Сильний запах гару відчували на лівому березі столиці, а також на Подолі, Оболоні, Борщагівці.

Загроза минула! Рівень забруднення повітря в Києві знижується!

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