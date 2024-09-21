Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям: у чому причина

Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 102 за норми у 50.
Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям і опинився на 11 місці.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 102 за норми у 50.
Про це повідомляє ресурс IQ-Air, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".
У чому причина погіршення стану повітря
Станом на вечір 21 вересня у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
Рекомендації для мешканців Києва та області
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, Київ від самого ранку затягнуло димом, а в повітрі тримався їдкий сморід від гару. Практично всі стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря у столиці фіксували високий рівень забрудненості. Сильний запах гару відчували на лівому березі столиці, а також на Подолі, Оболоні, Борщагівці.
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