Як довго триватиме задимлення на Київщині: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Задимлення – це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.
Задимлення (не смог!), яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях (супутниковий знімок).
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційний фон перебуває у нормі.
"Наголошуємо, що це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", – пояснили в Укргідрометцентрі.
Що рекомендує ДСНС
Низка основних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій:
- обмежте перебування на вулиці;
- тримайте вікна зачиненими;
- підтримуйте водний баланс;
- використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося від першої години ночі через пожежі в області. Забруднення вп'ятеро перевищило норму.
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