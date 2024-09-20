Як довго триватиме задимлення на Київщині: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Задимлення – це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.

Задимлення (не смог!), яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях (супутниковий знімок).

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Наразі на Київщині спостерігається задимлення / Супутниковий знімок

Також читайте Дихати нічим: чому Київ перевершив Каїр за забрудненістю повітря та що саме горить біля столиці

За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційний фон перебуває у нормі.

"Наголошуємо, що це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", – пояснили в Укргідрометцентрі.

Що рекомендує ДСНС

Низка основних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій:

обмежте перебування на вулиці;

тримайте вікна зачиненими;

підтримуйте водний баланс;

використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося від першої години ночі через пожежі в області. Забруднення вп'ятеро перевищило норму.

Київ затягло димом, людям важко дихати

Читайте також: