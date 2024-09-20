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Як довго триватиме задимлення на Київщині: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Як довго триватиме задимлення на Київщині: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Задимлення у Києві та області /Фото: ТСН.ua

Задимлення – це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.

Задимлення (не смог!), яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях (супутниковий знімок).

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Наразі на Київщині спостерігається задимлення / Супутниковий знімок / ©
Наразі на Київщині спостерігається задимлення / Супутниковий знімок

За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційний фон перебуває у нормі.

"Наголошуємо, що це не метеорологічне явище і тривалість його визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", – пояснили в Укргідрометцентрі.

Що рекомендує ДСНС 

Низка основних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій:

  • обмежте перебування на вулиці;
  • тримайте вікна зачиненими;
  • підтримуйте водний баланс;
  • використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося від першої години ночі через пожежі в області. Забруднення вп'ятеро  перевищило норму.

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