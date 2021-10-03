У Києві змінять рух громадського транспорту: маршрути

Зміни будуть діяти до 16:00.

У Києві сьогодні, 3 жовтня, змінять рух громадського транспорту через спортивний захід "Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Від початку і до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме:

Тролейбуси

№ 3 - від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

№ 5 та 7 - відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 8, 9 та 17 - відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") та площі Космонавтів до залізничного вокзалу "Південний";

№ 12 - від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

№ 14 та 15 - відповідно від Ботанічного саду та ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 - від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Автобуси

№ 5 - від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 24 та 114 - відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі - вул. Михайлівська - вул. Велика Житомирська - вул. Володимирська - б-р Тараса Шевченка - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний"; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал "Центральний" - вул. Симона Петлюри - бульвар Тараса Шевченка - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Володимирська - Володимирський проїзд - вул. Михайлівська - вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 - від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 55 - від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 - від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу "Південний";

№ 118 - від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної.

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