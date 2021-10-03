В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты

Изменения будут действовать до 16:00.

В Киеве сегодня, 3 октября, изменят движение общественного транспорта из-за спортивного мероприятия "Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С начала и до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать:

Троллейбусы

№ 3 — от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 5 и 7 — соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

№ 8, 9 и 17 — соответственно от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 — от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№ 14 и 15 — соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до бульвара Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои)

№ 40 — от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Автобусы

№ 5 — от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 24 и 114 — соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по обычному маршруту, далее — ул. Михайловская — ул. Большая Житомирская — ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" — ул. Симона Петлюры — бульвар Тараса Шевченко — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Владимирская — Владимирский проезд — ул. Михайловская — ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

№ 20 — от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

№ 55 — от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

№ 69 — от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 — от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

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