Сотні киян вийшли на вулиці столиці: що вимагали учасники “Маршу за Київ”

Сотні киян вийшли на вулиці столиці: що вимагали учасники “Маршу за Київ”

Після маніфестації учасники вирішили організувати під Київською міською державною адміністрацією “рейв”.

У суботу, 2 жовтня, близько двох тисяч людей, серед яких представники понад 40 громадських організацій, вийшли на “Марш за Київ“.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Активісти зібралися біля Верховної Ради та пройшли через Банкову до будівлі КМДА. Загалом учасники маршу сформували 18 колон відповідно до кількості проблемних “тем”, які найбільше надокучають киянам.

Спільні вимоги учасників маніфестації – припинення незаконної забудови столиці, реформа громадського транспорту та мобільності, розвиток самоврядування районних рад, чиста вода та повітря, а також новий генеральний план міста.

Весь перелік вимог організатори оприлюднили у так званій “Зеленій книзі” та заявили, що їх реалізація дозволить Києву стати сучасним європейським містом.

Після маршу учасники вирішили організувати під Київською міською державною адміністрацією “рейв”.

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