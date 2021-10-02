Смертельна ДТП поблизу Києва: легковик врізався у цистерну з газом на АЗС (фото)

Смертельна ДТП поблизу Києва: легковик врізався у цистерну з газом на АЗС (фото)

Внаслідок аварії одна людина загинула.

У суботу, 2 жовтня, до пожежно-рятувальної частини міста Вишневе (Київська область) надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автозаправній станції у селі Святопетрівське.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і допустив зіткнення з газовим модулем АЗС.

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Внаслідок аварії особа загинула та ще одна — постраждала. У повідомленні не уточнили, хто вижив в аварії — водій чи пасажир. Від удару автомобіль було сильно пошкоджено, а в цистерні з газом сталася тріщина і відбувся витік.

“Рятувальниками ліквідовано наслідки дорожньо-транспортної пригоди та організовано чергування особового складу на місці події”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області автівка Dacia Logan злетіла у кювет. Водія затиснуло в салоні машини, яку довелося розрізати, аби дістати чоловіка.

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