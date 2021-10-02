У Києві від ревнощів чоловік штрикнув ножем нареченого своєї екскоханої

У Києві від ревнощів чоловік штрикнув ножем нареченого своєї екскоханої

Нападника затримала поліція.

У Печерському районі столиці затримала чоловіка, який поранив ножем нареченого своєї колишньої дівчини.

Про це повідомила преслужба поліції Києва.

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Конфлікт виник на вулиці Кловський узвіз. Правоохоронці з'ясували, що компанія чоловіків і жінок розпивали спиртні напої. Згодом до них приєднався колишній співмешканець однієї з жінок. Вона була у компанії зі новим нареченим. Через ревнощі між чоловіками виник конфлікт. Під час нього екскоханий штрикнув ножем у живіт нареченого колишньої. Після цього він втік.

Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували. Через кілька годин зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Як повідомлялося, у Броварах під Києвом невідомий зайшов у інфекційне відділення дитячої лікарні. При спробі його затримати, чоловік штрикнув медсестру ножем і втік.

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