У Києві від ревнощів чоловік штрикнув ножем нареченого своєї екскоханої

Нападника затримала поліція.
У Печерському районі столиці затримала чоловіка, який поранив ножем нареченого своєї колишньої дівчини.
Про це повідомила преслужба поліції Києва.
Конфлікт виник на вулиці Кловський узвіз. Правоохоронці з'ясували, що компанія чоловіків і жінок розпивали спиртні напої. Згодом до них приєднався колишній співмешканець однієї з жінок. Вона була у компанії зі новим нареченим. Через ревнощі між чоловіками виник конфлікт. Під час нього екскоханий штрикнув ножем у живіт нареченого колишньої. Після цього він втік.
Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували. Через кілька годин зловмисника затримали правоохоронці. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.
Як повідомлялося, у Броварах під Києвом невідомий зайшов у інфекційне відділення дитячої лікарні. При спробі його затримати, чоловік штрикнув медсестру ножем і втік.