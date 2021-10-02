Продали квитки на вагони, яких не було: пасажири з Києва змушені були їхати 12 годин у переповненому поїзді

Продали квитки на вагони, яких не було: пасажири з Києва змушені були їхати 12 годин у переповненому поїзді

В "Укрзалізниці" повідомили, що вони з'ясовують, чому так сталось.

У Києві пасажири купили квитки на вагони потяга "Київ-Чернівці", яких було.

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Про це у Facebook написав Дмитро Пальчиков.

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагону немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагону немає. І ще якогось там вагону немає", - написав обурений чоловік.

Дмитро Пальчиков зазначив, що "Укрзалізниця" продала квитки на 4 вагони, яких не було. Через це пасажири були змушені їхати 12 годин по троє-четверо осіб на одному місці.

В "Укрзалізниці" уже відреагували на скандал, зауваживши, що вони з'ясовують, чому так сталось.

"Якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об’їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Чернівецькій області на залізничному перегоні стався обвал ґрунту. Через це потяги прибували у Чернівці із запізненням.

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