У Києві запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій

Очільник МВС зазначив, що наступний крок – це масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі – на всю територію держави.

МВС України повноцінно впровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Про це міністр внутрішніх справ України повідомив у Telegram.

Ігор Клименко розповів, що комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю. До операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

"Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", – написав він.

Очільник МВС зазначив, що наступний крок – це масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі – на всю територію держави.

Нагадаємо, у Міноборони підбили підсумки 500 днів повномасштабної війни.

Читайте також: