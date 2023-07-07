Заступнику директора "Київавтодору" повідомлено про підозру через закупівлю дорожніх стовпчиків

Службова недбалість призаела до збитків майже на 2 млн грн.

Ексдиректору комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва", який нині працює заступником директора комунального підприємства "Київавтодор", повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України 7 липня.

"Між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання - обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти. Внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків", - ідеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, від виконання службових обов’язків раніше відсторонено керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Він вже відреагував на своє відсторонення та пояснив, що у нього онкологія, тож виїжджав за кордон на законних підставах.

Крім того, директору КП "Спецжитлофонд" Володимиру Шарію повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно з результатами аудиту, які КМДА передала правоохоронним органам, та матеріалами слідства, через службову недбалість керівника КП "Спецжитлофонд" територіальній громаді столиці завдано шкоди на 21 млн грн.

Також мер Києва Віталій Кличко відсторонив директора комунального підприємства "Київбудреконструкція" Анатолія Сульдіна від виконання службових обов’язків. Щодо Сульдіна також розпочате службове розслідування.

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