В Киеве заработал единый номер для всех чрезвычайных ситуаций

Глава МВД отметил, что следующий шаг – это масштабировать 112 сначала во всех городах-миллионниках, а дальше – на всю территорию государства.

МВД Украины полноценно внедрило службу 112 в Киеве – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций.

Об этом министр внутренних дел сообщил в Telegram.

Игорь Клименко рассказал, что коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу. В операторы поступают звонки от граждан. Далее запросы направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.

"Важно, что работают операторы, владеющие жестовым языком, которые могут общаться с заявителями по видеозвонку. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение", — написал он.

Глава МВД отметил, что следующий шаг – это масштабировать 112 сначала во всех городах-миллионниках, а дальше – на всю территорию государства.

Напомним, в Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны.

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