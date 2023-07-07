Киян перелякало нове екстрене сповіщення від КМВА: чи можна його вимкнути

Після шквалу критики Київська міська військова адміністрація повідомила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог.

Різкий тон сигналу екстреного сповіщення про повітряну тривогу від Київської міської військової адміністрації викликав переполох серед мешканців української столиці.

У соцмережах пишуть, що таким звуком треба сповіщати про кінець світу.

“Спочатку тривога, а потім це ЕКСТРЕНЕ сповіщення, мать його, з таким звуком, що я аж підскочила, вже думала, що це сповіщення про кінець світу. А це всього рашистські МІГ кудись там вилетіли, може, й не до нас. Зробіть щось зі звуком, це жах”, - пише одна киянка.

“Бл*, запустити екстрене сповіщення повітряної тривоги на телефоні від обласної адміністрації, коли тебе лякають ядеркою з усіх сторін - ідіть ви знаєте куди! Чуть серце не стало!” - погоджується інша.

“Кияни, вам теж прийшло на телефон (не в Київ Цифровий, а от просто на телефон) ідіотське, страшенно гучне сповіщення про тривогу, а потім так саме - про відбій тривоги від Київської міської військової адміністрації? Не знаю, як вам, а мені сьогодні вперше. Вже подумав - ядерна атака) Це ж інсульт можна отримати не від обстрілу, а від їхніх сповіщень”, - нарікає ще один мешканець столиці.

Тим часом у Мережі почали давати киянам поради, як вимкнути екстрені сповіщення у налаштуваннях телефону.

На IOS:

Заходите в “Налаштування”, натискаєте “Сповіщення”, гортаєте донизу та натискаєте вимкнути “Екстрені сповіщення”.

Як вимкнути екстрені сповіщення на IOS / Фото: із соцмереж

На Android:

Заходите в “Налаштування”, переходите в розділ “Сповіщення”, далі в “Додаткові налаштування”, обрати “Бездротові екстрені оповіщення” та вимкнути дозвіл.

Як вимкнути екстрене сповіщення на Android / Фото: із соцмереж

Зрештою, після шквалу критики Київська міська військова адміністрація оголосила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог, пояснивши це проблемами з “екстреними оповіщеннями”.

“Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги в додатку “Київ Цифровий”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше мешканців Броварів Київської області стурбували звуки сирени в той час, коли в місті була відсутня повітряна тривога.

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