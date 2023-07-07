У Києві усі охочі можуть пройти навчання з підготовки до національного спротиву

Навчання для цивільного населення відбуватимуться у групах за декількома напрямками.

У Києві оголосили запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямками.

Про це повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна.

Навчання для цивільного населення триватимуть шість годин. Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.

Навчання проводитимуть за такими напрямками:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

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"Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений – значить захищений", – зазначив Михайло Щербіна.

Нагадаємо, у Росії розробили 5-денний навчальний курс для старшокласників, в рамках якого їх підготують для участі у воєнних діях як солдатів мотострілецьких військ.

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