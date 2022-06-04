У Києві запрацювала дитяча залізниця

В Сирецькому парку відкрила сезон роботи дитяча залізниця.
Від суботи, 4 червня, у Києві розпочала працювати дитяча залізниця, що біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця" відкрила літній сезон 2022 на Київській дитячій залізниці, що в Сирецькому парку.
Поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні – від 10:30 по 17:10, у вихідні – від 10:30 по 18:50.
Вокзал станції "Київ-Пасажирський дитячий" є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці. На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці.
На сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична. Рухомий склад: три локомотиви. Це – тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336, 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.
Вартість квитків:
- у загальному вагоні: дитячий – 50 грн; дорослий – 100 грн.
- у ретровагоні: дитячий – 60 грн; дорослий – 120 грн.
- у вагоні "люкс": дитячий – 100 грн; дорослий – 150 грн.
Музей історії Південно-Західної залізниці – 40 грн.
Виставка вузькоколійного рухомого складу – 50 грн.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів Kyiv City Express.
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