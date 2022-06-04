У Києві запрацювала дитяча залізниця

В Сирецькому парку відкрила сезон роботи дитяча залізниця.

Від суботи, 4 червня, у Києві розпочала працювати дитяча залізниця, що біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" відкрила літній сезон 2022 на Київській дитячій залізниці, що в Сирецькому парку.

Поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні – від 10:30 по 17:10, у вихідні – від 10:30 по 18:50.

Вокзал станції "Київ-Пасажирський дитячий" є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці. На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці.

На сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична. Рухомий склад: три локомотиви. Це – тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336, 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.

Вартість квитків:

у загальному вагоні: дитячий – 50 грн; дорослий – 100 грн.

у ретровагоні: дитячий – 60 грн; дорослий – 120 грн.

у вагоні "люкс": дитячий – 100 грн; дорослий – 150 грн.

Музей історії Південно-Західної залізниці – 40 грн.

Виставка вузькоколійного рухомого складу – 50 грн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів Kyiv City Express.

Читайте також: