В Киеве заработала детская железная дорога

В Сырецком парке открыла сезон работы детская железная дорога.

С 4 июня в Киеве начала работать детская железная дорога возле станции "Киев-Пассажирский детский".

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" открыла летний сезон 2022 года на Киевской детской железной дороге в Сырецком парке.

Поезда будут курсировать с четверга по воскресенье. В будни – с 10:30 до 17:10, в выходные – с 10:30 до 18:50.

Вокзал станции Киев-Пассажирский детский является миникопией Центрального железнодорожного вокзала столицы. На пути следования детского поезда его пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины, а также городах Киеве и Севастополе, получить справочные и геральдические сведения, узнать о местных достопримечательностях. А для любителей железнодорожного наследия будет работать музей истории Юго-Западной железной дороги.

На сегодняшний день длина маршрута составляет 6,7 км. Железная дорога ограничивается двумя станциями – Киев-Пассажирский детский и Железнодорожная. Подвижный состав: три локомотива. Это – тепловозы ТУ7А, паровоз Гр-336, 12 пассажирских и 2 грузовых вагона.

Стоимость билетов:

в общем вагоне: детский – 50 грн; взрослый – 100 грн.

в ретровагоне: детский – 60 грн; взрослый – 120 грн.

в вагоне "люкс": детский – 100 грн; взрослый – 150 грн.

Музей истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн.

Выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн.

Напомним, "Укрзализныця" увеличивает количество пригородных поездов Kyiv City Express.

Читайте также: