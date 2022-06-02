Дитяча залізниця відкриває сезон у Києві: коли та яка вартість квитків

Від суботи, 4 червня, у Києві розпочне роботу дитяча залізниця, що біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".
Зазначається, що поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні — від 10:30 до 17:10, у вихідні — від 10:30 до 18:50.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
"Вокзал станції "Київ-Пасажирський дитячий" є міні-копією Центрального залізничного вокзалу столиці. На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел із інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці", - йдеться у повідомленні.
Графік роботи:
- червень, липень і серпень — з четверга по неділю;
- вересень, жовтень — по суботах і неділях.
Вартість квитків у загальному вагоні:
- дитячий — 50 грн;
- дорослий — 100 грн.
Вартість квитків у ретровагоні:
- дитячий — 60 грн;
- дорослий — 120 грн.
Вартість квитків у вагоні «люкс»:
- дитячий — 100 грн;
- дорослий — 150 грн.
Музей історії Південно-Західної залізниці — 40 грн, а виставка вузькоколійного рухомого складу — 50 грн.
Зауважим, що на сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична. Рухомий склад: три локомотиви. Це - тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336, 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.
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