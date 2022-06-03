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"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів Kyiv City Express: графік та напрямки курсування

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"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів Kyiv City Express: графік та напрямки курсування

Фото: УНІАН

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу руху приміських потягів в рамках Kyiv City Express.

Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника.

Так, від 4 червня курсуватимуть:

  • потяг за маршрутом Тарасівка — Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.
  • Київ Пас. — Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.
  • Київ-Волинський — Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55.
  • Яготин — Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський 22:06.

Зазначається, що пасажири цих потягів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку. 

В "Укрзалізниці" також закликали пасажирів звернути увагу, що також змінений графік руху курсування низки інших потягів, та уточнювати графіки на сайтах регіональних філій за цим посиланням.

Нагадаємо, від 1 червня змінилися правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Так, пасажири з України мають можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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