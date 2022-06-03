"Укрзалізниця" збільшує кількість приміських потягів Kyiv City Express: графік та напрямки курсування

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу руху приміських потягів в рамках Kyiv City Express.
Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника.
Так, від 4 червня курсуватимуть:
- потяг за маршрутом Тарасівка — Київ Пас. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.
- Київ Пас. — Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.
- Київ-Волинський — Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55.
- Яготин — Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський 22:06.
Зазначається, що пасажири цих потягів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку.
В "Укрзалізниці" також закликали пасажирів звернути увагу, що також змінений графік руху курсування низки інших потягів, та уточнювати графіки на сайтах регіональних філій за цим посиланням.
Нагадаємо, від 1 червня змінилися правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Так, пасажири з України мають можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.
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