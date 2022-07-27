У Києві закрився ТРЦ "Ocean Plaza"

Мажоритарним власником ТРЦ є компанія, пов'язана із другом президента Росії Володимира Путіна - олігархом Аркадієм Ротенбергом.
У Києві повністю закрився один із найбільших торгово-розважальних центрів "Ocean Plaza".
Про припинення роботи повідомили на сторінці супермаркету "Ашан", який розташований в ТРЦ.
"Шановні клієнти Ашан Либідська! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру", - йдеться у повідомленні від 25 липня.
Зазначимо, що ТРЦ "Ocean Plaza" закрився одразу після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За винятком кількох магазинів і супермаркету на нульовому поверсі. Однак тепер він повністю припинив роботу.
Раніше у Києві суд заарештував частину ТЦ "Мармелад", власниками якого є члени російського уряду. За даними ЗМІ, серед власників ТРЦ є навіть голова "Газпрому" Міллєр.
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