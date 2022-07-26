Прикріпив до стелі мотузку і вимагав, щоб повісилася: у Києві чоловік намагався вбити дружину, з якою розлучається (відео)

У Києві затримали чоловіка, який намагався змусити дружину накласти на себе руки.

Зловмисник обманом заманив її до себе додому і створив умови для її самогубства.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції звернулася перехожа, яка повідомила правоохоронцям, що з однієї з квартир будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе у Києві чути жіночі крики про допомогу. На місце оперативно прибули поліцейські. Вони швидко встановили квартиру, з якої лунали крики, та розпочали перемовини з її власником.

Оскільки порушник поводив себе агресивно та відмовлявся відчинити двері, правоохоронцям довелося їх ламати та звільняти заручницю.

З'ясувалося, що потерпіла - дружина власника квартири, з якою вони перебувають у стадії розлучення. Він запросив її до себе, пообіцявши підписати документи про розірвання шлюбу. Однак у квартирі зловмисник почав залякувати жінку, для чого власноруч зробив зашморг на стелі, та погрожував вбивством.

"У квартирі чоловік почав з’ясовувати з нею стосунки та погрожувати ножем. Для залякування жінки він прикріпив до стелі мотузку, імітуючи знаряддя для повішання, та вимагав від потерпілої, щоб вона наклала на себе руки", - розповіли подробиці у поліції.

40-річному киянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі на термін до двох років.

Нагадаємо, що житель Мельниці-Подільської територіальної громади Тернопільської області до смерті побив різками знайомого. Після того, як потерпілий знепритомнів, нападник викликав поліцію та у всьому зізнався.

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