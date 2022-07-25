У Києві в Охматдиті помер підліток, який захворів на лептоспіроз після купання у ставку

Десятикласник покупався в одному зі ставків під Черкасами. Менш ніж за два тижні у нього з'явилися перші ознаки хвороби.

В Києві у лікарні "Охматдит" помер 15-річний хлопчик з Броварів, який захворів на лептоспіроз після купання у ставку. У підлітка був важкий стан, недуга дала серйозні ускладнення, і лікарі вже не змогли врятувати хлопця.

Про це повідомляє видання "Трибуна Бровари".

Як розповіла 25 липня на оперативній нараді виконувачка обов'язків директора Броварської районної філії ДУ "Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Оксана Колесник, трагедія сталася 17 липня.

Як заразився

Десятикласник броварської школи № 5 покупався 30 червня в одному зі ставків Корсунь-Шевченківського району під Черкасами. Менш ніж за два тижні у підлітка з'явилися перші ознаки хвороби.

11 липня батьки хлопця звернулися до приватної клініки, де пацієнту було призначено амбулаторне лікування. Батьки лікували сина вдома.

Коли через чотири дні школяреві стало гірше, батьки звернулися до амбулаторії №2 в Броварах, і підлітка звідти вже перевели до інфекційного відділення дитячої лікарні.

У хлопця стали відмовляти ноги, і пацієнта в терміновому порядку транспортували до спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. На жаль, врятувати його не вдалося - 17 липня він помер.

Як передається хвороба

Небезпечна інфекційна хвороба викликається збудником - бактерією Leptospira, в разі відсутності лікування може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту і до смерті.

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини (хворі та носії збудника) - переважно дрібні ссавці (мишоподібні і водоплавні гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.). Захворювання від людини до людини не передається, зазначають у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Збудник потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин (найчастіше - гризунів). Захворіти на лептоспіроз можна під час купання, риболовлі у заражених водоймах, розробленні риби, сінокосі на зволожених територіях, під час догляду за хворими та інфікованими тваринами тощо.

У тіло людини збудник лептоспірозу потрапляє:

через тріщини,

порізи,

рани на шкірі,

через слизові (очі, ніс, рот),

також можливо після вживання інфікованої їжі та води.

В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні та влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм.

Людина може захворіти від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Симптоми лептоспірозу

Ознаки хвороби варіюються від легких (головний біль, лихоманка, болі в м'язах, почервоніння очей, діарея, висип) до серйозних (ураження нирок, печінки, менінгіт). І навіть летальних (в разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу та лікування).

Лептоспіроз часто складно діагностувати, оскільки симптоми схожі на прояви інших захворювань: можуть нагадувати грип, більш характерний восени і взимку.

Іноді захворювання може протікати безсимптомно.

В разі підозри на лептоспіроз потрібно терміново звернутися до лікарів, а лікування необхідно почати якомога раніше.

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