У Києві на вимаганні хабара затримано одного із заступників директора департаменту транспорту

Віталій Кличко наголосив, що під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим.

У Києві ДБР спільно з прокуратурою затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями", - зазначив він.

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Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків.

"Прикро, що коли наші захисники б‘ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це - зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шахрая, який за винагороду обіцяв жінці повернути її чоловіка-військового з "полону". Після того, як зловмисник отримав від жінки аванс, він припинив виходити на зв’язок.

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