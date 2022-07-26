До Арестовича в центрі Києва вишикувалася черга з прихильниць (відео)

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович з’явився на Контрактовій площі в Києві і викликав фурор серед прихильників, а найбільше – серед прихильниць.

Так, довкола Арестовича зібралася чимала черга зі здебільшого жіночої аудиторії охочих зробити спільне фото.

Відповідне відео з місця подій поширюється в соцмережах.

"У Києві на Контрактовій площі вишикувалися в чергу, щоб сфотографуватися з Олексієм Арестовичем", – йдеться в підписі до ролика.

На кадрах видно, як до радника голови ОП одна за одною підбігають прихильниці та позують з ним для знімків. Сам Арестович позує з великим пальцем вгору і водночас обіймає кожну з дівчат за талію та розмовляє про щось.

Нагадаємо, раніше Арестович відповів, як ставиться до сексу за гроші, а також припустив, чому має таку популярність серед українських жінок.

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