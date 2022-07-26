Обіцяв повернути чоловіка-військового з полону: в Києві викрили чергового шахрая

Правоохоронці викрили шахрая, який за винагороду обіцяв жінці повернути її чоловіка-військовослужбовця з "полону".

Після того, як зловмисник отримав від жінки аванс, він припинив виходити на зв’язок.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що 37-річний уродженець Донецької області під приводом допомоги у звільненні з полону військовослужбовця ЗСУ заволодів коштами його рідних.

Так, у липні 2022 року зловмисник, відбуваючи покарання в Одеській виправній колонії, побачив у соціальній мережі оголошення про розшук військовослужбовця Збройних сил України. За інформацію про місцезнаходження зниклого бійця пропонувалася винагорода.

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Шахрай зателефонував за номером, зазначеним в оголошенні, і повідомив дружині зниклого військовослужбовця, що її чоловік нібито перебуває в полоні. Зловмисник пообіцяв жінці за 10 тис. грн врятувати військовослужбовця з полону та вивезти його на підконтрольну Україні територію.

Жінка довірилася шахраю та перерахувала на його банківську карту аванс. Після отримання передоплати зловмисник просто припинив виходити на зв'язок.

"Проведеними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. В ході обшуку в камері, в якій він утримується, вилучили мобільний телефон та сімкартку з номером телефону, з якого було здійснено дзвінок потерпілій", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Нагадаємо, 31-річний житель Києва поскаржився до поліції на аферистів, які взяли у нього гроші, але не виготовили йому фіктивних документів для виїзду за кордон. Чоловік загалом витратив 80 тисяч гривень, але обіцяних шахраями "студентського квитка" і "медичної довідки" він не отримав. Тоді він заявив до поліції.

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