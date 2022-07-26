Втікали від війни: поліція розшукує родину із Вишневого з дворічною донькою (фото)

За словами родичів, сім'я 1 березня залишила свій дім через початок повномасшабної російської агресії.

Поліція Київщини розшукує родину із Вишневого: 27-річну Ірину Камінську, її цивільного чоловіка — 36-річного Валерія Грідіна та їхню 2-річну доньку Єву Камінську.

За словами родичів, сім'я 1 березня залишила свій дім через початок повномасшабної російської агресії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Не виключено, що Ірина, Валерій та Єва можуть перебувати у польському місті Отвоцьк (Оtwocka).

Фото: Поліція Київської області

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження родини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102", за тел. +38 093 033 53 59 або звернутися за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 22", - просять у поліції.

Нагадаємо, важкохворі або травмовані внаслідок війни українці можуть подати заявку до "Програми медичної евакуації".

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