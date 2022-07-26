На Київщині загинув 16-річний хлопець, який розбирав гранатомет: фото

Деталі загибелі встановлюються. На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції та наряд ДСНС.

У селі Королівка на Київщині загинув хлопець 2006 року народження.

За попередньою версією, смерть настала під час необережного поводження із ручним протитанковим гранатометом.

Про це повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.

Він уточнив, що трагедія сталася у вівторок, 26 липня, орієнтовно о 16:10.

Деталі загибелі встановлюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції та наряд державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Бойові дії на території Макарівської громади закінчилися, але ми продовжуємо втрачати людей… Щирі співчуття батькам, рідним і близьким Артура", - написав Токар.

Рятувальники попереджають: в разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, вогнепальної зброї чи боєприпасів до неї в жодному разі не піднімайте, не рухайте і не чіпайте. Одразу повідомляйте про виявлення таких предметів поліцію чи ДСНС.

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