У Києві загинула дівчина після падіння з висоти: що відомо

У Києві сталося трагічне падіння з висоти. Як повідомляють у Мережі, з вікна будинку у центрі столиці випала людина. Дівчина впала на дах прибудови та загинула на місці.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію про смерть жінки на вулиці Антоновича через падіння з висоти. На місце НП виїхала слідчо-оперативна група.

"Загиблій було 25-30 років. Наразі правоохоронці встановлюють її особу. За попередньою інформацією, вона проживала в хостелі цього будинку. Уся інформація ще перевіряється", - повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві один з працівників Печерського ТЦК та СП скоїв спробу самогубства. Чоловік вистрелив собі в голову із пістолета, але вижив.

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