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Вперше за 73 дні: ворог завдав комбінований удар по Києву

Вперше за 73 дні: ворог завдав комбінований удар по Києву

Фото: ТСН.ua

Станом на зараз інформації щодо руйнувань чи потерпілих не даходило

Сьогодні, 13 листопада, збройні сили Росії завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, вперше за останні 73 дні.

Деталі повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

У цій атаці використані, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М та безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. 

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:30 ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку, під час якої вже наближалися крилаті ракети до Київщини. Паралельно з входженням ракет на територію Києва, противник виконав балістичний удар по столиці. Атаку завершили повторні удари дронами. 

Загалом повітряний удар тривав понад дві години, в результаті якого українські сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десятка дронів ворога. Точні цифри та типи використаної зброї будуть оприлюднені у звітах Повітряних Сил.

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, що росіяни також понівечили об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Минулося без жертв та постраждалих. 

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