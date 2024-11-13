Вперше за 73 дні: ворог завдав комбінований удар по Києву

Станом на зараз інформації щодо руйнувань чи потерпілих не даходило

Сьогодні, 13 листопада, збройні сили Росії завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, вперше за останні 73 дні.

Деталі повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У цій атаці використані, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М та безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:30 ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку, під час якої вже наближалися крилаті ракети до Київщини. Паралельно з входженням ракет на територію Києва, противник виконав балістичний удар по столиці. Атаку завершили повторні удари дронами.

Загалом повітряний удар тривав понад дві години, в результаті якого українські сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десятка дронів ворога. Точні цифри та типи використаної зброї будуть оприлюднені у звітах Повітряних Сил.

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що росіяни також понівечили об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Минулося без жертв та постраждалих.

Читайте також: