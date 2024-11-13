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В ОВА повідомили про постраждалого внаслідок атаки на Київщину

В ОВА повідомили про постраждалого внаслідок атаки на Київщину

Робота ППО / Фото: Zelenskiy/Official

Постраждав 48-річний чоловік.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про наслідки чергової атаки на Київщину, що сталася сьогодні вночі та зранку. 

Про це Кравченко розповів в Facebook.

Ворог застосував як БпЛА, так і ракети, а тривога тривала понад 8 годин.

Внаслідок атаки у одному з населених пунктів області постраждав 48-річний чоловік — він отримав садна на голові. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

"На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована. Бригада швидкої продовжує чергування", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у передмісті Києва було чутно вибухи: місто під атакою "Шахедів".

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