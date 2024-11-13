Ранковий ракетний удар по Київщині: стали відомі наслідки (фото)

Одна людина постраждала внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині.

В ніч проти 13 листопада вранці внаслідок ракетного обстрілу в Броварському районі Київщини було зруйновано будівлю, що спричинило пожежу. Рятувальники швидко ліквідували вогонь.

Про це повідомила ДСНС.

Також внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина, яку оперативно оглянули медики швидкої допомоги.

Наслідки удару по Броварському району

Наслідки удару по Броварському району

Наслідки удару по Броварському району

Наслідки удару по Броварському району / ДСНС

Нагадаємо, 13 листопада, збройні сили Росії завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, вперше за останні 73 дні.

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