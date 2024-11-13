В Киеве погибла девушка после падения с высоты: что известно

В Киеве произошло трагическое падение с высоты. Как сообщают в Сети, из окна дома в центре столицы выпал человек. Девушка свалилась на крышу пристройки и погибла на месте.

В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о смерти женщины на улице Антоновича из-за падения с высоты. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

"Погибшей было 25-30 лет. Пока правоохранители устанавливают ее личность. По предварительной информации, она проживала в хостеле этого дома. Вся информация еще проверяется", — сообщили в полиции Киева.

Напомним, в Киеве один из работников Печерского ТЦК и СП совершил попытку самоубийства. Муж выстрелил себе в голову из пистолета, но выжил.

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