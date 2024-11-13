Утренний ракетный удар по Киевщине: стали известны последствия (фото)

Один человек пострадал в результате утренних ракетных обстрелов в Киевской области.
В ночь на 13 ноября утром в результате ракетных обстрелов в Броварском районе Киевщины было разрушено здание, повлекшее пожар. Спасатели быстро ликвидировали огонь.
Об этом сообщила ГСЧС.
Также в результате вражеских обстрелов пострадал один человек, который оперативно осмотрели медики скорой помощи.
Напомним, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.
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