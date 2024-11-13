Утренний ракетный удар по Киевщине: стали известны последствия (фото)

Один человек пострадал в результате утренних ракетных обстрелов в Киевской области.

В ночь на 13 ноября утром в результате ракетных обстрелов в Броварском районе Киевщины было разрушено здание, повлекшее пожар. Спасатели быстро ликвидировали огонь.

Об этом сообщила ГСЧС.

Также в результате вражеских обстрелов пострадал один человек, который оперативно осмотрели медики скорой помощи.

Последствия удара по Броварскому району

Последствия удара по Броварскому району

Последствия удара по Броварскому району

Последствия удара по Броварскому району/ГСЧС

Напомним, 13 ноября, вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, впервые за последние 73 дня.

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