В ОВА сообщили о пострадавшем в результате атаки на Киевщину

Пострадал 48-летний мужчина.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил о последствиях очередной атаки на Киевщину, которая произошла сегодня ночью и утром.
Об этом Кравченко рассказал в Facebook.
Враг применил как БпЛА, так и ракеты, а тревога продолжалась более 8 часов.
В результате атаки в одном из населенных пунктов области пострадал 48-летний мужчина — он получил ссадины на голове. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.
"На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован. Бригада скорой продолжает дежурство", — говорится в сообщении.
Напомним, в пригороде Киева были слышны взрывы: город под атакой "Шахедов".
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