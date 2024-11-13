В ОВА сообщили о пострадавшем в результате атаки на Киевщину

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил о последствиях очередной атаки на Киевщину, которая произошла сегодня ночью и утром.

Об этом Кравченко рассказал в Facebook.

Враг применил как БпЛА, так и ракеты, а тревога продолжалась более 8 часов.

В результате атаки в одном из населенных пунктов области пострадал 48-летний мужчина — он получил ссадины на голове. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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"На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован. Бригада скорой продолжает дежурство", — говорится в сообщении.

Напомним, в пригороде Киева были слышны взрывы: город под атакой "Шахедов".

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