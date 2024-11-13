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Атака на Киевскую область: в ОВА сообщили новые данные о последствиях (фото)

Атака на Киевскую область: в ОВА сообщили новые данные о последствиях (фото)

Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА

В одном из населенных пунктов загорелись складские помещения предприятий. В другом районе повреждено помещение ангара.

В результате атаки в Киевской области 13 ноября не зафиксировано попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры. Однако есть повреждения из-за падения обломков.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

В Киевской области идет ликвидация последствий российской атаки. По обновленной информации, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в регионе не зафиксировано.

Однако из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов загорелись складские помещения предприятий. Пожар уже потушен. В результате уничтожены три сооружения, еще в четырех – выбиты окна. Также повреждены четыре легковых автомобиля, два грузовика и два погрузчика.

В другом районе повреждено помещение ангара. В Киевской области также были ликвидированы два пожара травяного настила. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Как сообщалось ранее, в Киевской области был ранен мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА / ©
Последствия атаки в Киевской области 13 ноября/Фото: Киевская ОВА

Напомним, утром 13 ноября российские войска устроили ракетно-дроновую атаку на Киев и область. ПВО уничтожила несколько крылатых и баллистических ракет, около десятка беспилотников.

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