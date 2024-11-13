Атака на Київську область: в ОВА повідомили нові дані про наслідки (фото)

В одному з населених пунктів загорілися складські приміщення підприємств. В іншому районі пошкоджено приміщення ангару.

Внаслідок атаки у Київській області 13 листопада не зафіксовано влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури. Однак є пошкодження через падіння уламків.

Про це повідомили в Київській ОВА.

У Київській області триває ліквідація наслідків російської атаки. За оновленою інформацією, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.

Однак через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів загорілися складські приміщення підприємств. Пожежу вже загасили. В результаті знищено три споруди, ще в чотирьох – вибиті вікна. Також пошкоджено чотири легкові автомобілі, дві вантажівки та два навантажувачі.

В іншому районі пошкоджено приміщення ангару. В Київській області також було ліквідовано дві пожежі трав’яного настилу. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося раніше, на Київщині був поранений чоловік, якому надали медичну допомогу на місці. Постраждалий перебуває в задовільному стані.

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Наслідки атаки в Київській області 13 листопада / Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська влаштували ракетно-дронову атаку на Київ та область. ППО знищила кілька крилатих і балістичних ракет, близько десятка безпілотників.

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