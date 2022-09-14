У Києві з озера дістали тіла двох чоловіків

Обставини трагічного випадку поки невідомі.
У Києві з озера Йорданське, що в Оболонському районі, дістали тіла двох чоловіків. Один з них 1971 року народження, другий - приблизно 40-50 річного віку.
Про це повідомили в ДСНС.
До рятувальників вранці 14 вересня надійшло повідомлення про те, що на поверхні води знаходяться дві людини. Водолази виявили потопельників на відстані 20 м від берега. За допомогою спеціального спорядження тіла чоловіків дістали з води.
Слідчо-оперативна група встановлює причини та обставини трагічного випадку.
Нагадаємо, у Києві висотки, які постраждали від ракет, почали відновлювати, але мешканці мають нарікання.
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