Мешканка Кривого Рогу вербувала жінок з Київської області у борделі Туреччини: фото

Під час спілкування в месенджерах підозрювана здійснювала на жінок, які перебували у скрутних життєвих обставинах, психологічний вплив – переконувала у необхідності цієї роботи.

Мешканка Кривого Рогу на території Київської області вербувала жінок у борделі Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що мешканка Дніпропетровської області в одній із груп у Telegram розміщувала повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. Здебільшого на оголошення відгукувалися жінки, які перебували у складних життєвих обставинах через скрутне матеріальне становище. Під час спілкування в месенджерах підозрювана здійснювала на них психологічний вплив – переконувала у необхідності цієї роботи. У подальшому вона за власний кошт оплачувала жінкам дорогу за кордон.

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Викрито громадянку під час вербування жінки, якій вона пропонувала роботу в одному з готелів м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із прибутком у 3-5 тис доларів США, частину якого необхідно було передавати їй.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до цієї діяльності.

Під час санкціонованих обшуків за місцем її проживання у Кривому Розі виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записи, що свідчать про протиправну діяльність та грошові кошти, у тому числі й турецькі ліри. Підозрювана мала посвідку на проживання у Туреччині.

Нагадаємо, у захопленому Мелітополі окупанти та колаборанти відкрили бордель у фейковому університеті та вербують на "роботу" абітурієнток.

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