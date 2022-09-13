Залужний розписував, а Кличко був свідком: у Києві відіграли незвичне весілля (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписав молодят, а мер столиці Віталій Кличко був свідком.

Про це розповіла мати нареченої на своїй сторінці в Facebook.

"Женя отримав стільки настанов від свого найвищого командира під час церемонії, що у нього не буде іншого виходу, як тільки стати ідеальним чоловіком. А настрій Маші ви бачите на фото", - написала жінка.

Після події молодята дістали прапор і попросили почесних гостей розписатися на ньому.

"Марійка стала дружиною офіцера, свідомо і добровільно прийнявши на себе усі тривоги і складнощі, пов'язані з цим статусом. Женя пообіцяв усе життя берегти, охороняти і воювати за спокій своєї дружини", - додала мама нареченої.

Фото: Тамара Горіха Зерня

Фото: Тамара Горіха Зерня

Нагадаємо, за перші півроку 2022 в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021 та абсолютний рекорд за останні 7 років.

Залужний став кумиром малечі і відреагував на пост у Facebook

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