Залужний розписував, а Кличко був свідком: у Києві відіграли незвичне весілля (фото)

У Києві нову сім'ю створили військовий Збройних сил України, офіцер Євген Воротило і Марія Гуреш.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписав молодят, а мер столиці Віталій Кличко був свідком.
Про це розповіла мати нареченої на своїй сторінці в Facebook.
"Женя отримав стільки настанов від свого найвищого командира під час церемонії, що у нього не буде іншого виходу, як тільки стати ідеальним чоловіком. А настрій Маші ви бачите на фото", - написала жінка.
Після події молодята дістали прапор і попросили почесних гостей розписатися на ньому.
"Марійка стала дружиною офіцера, свідомо і добровільно прийнявши на себе усі тривоги і складнощі, пов'язані з цим статусом. Женя пообіцяв усе життя берегти, охороняти і воювати за спокій своєї дружини", - додала мама нареченої.
Нагадаємо, за перші півроку 2022 в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021 та абсолютний рекорд за останні 7 років.
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