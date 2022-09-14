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Найзатребуваніші вакансії в Києві: кого шукають роботодавці та скільки обіцяють платити

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Найзатребуваніші вакансії в Києві: кого шукають роботодавці та скільки обіцяють платити

Фото: УНІАН

На початку вересня Київський міський центр зайнятості мав близько 3,3 тисячі вакансій.

У Києві на одне вільне робоче місце претендують четверо безробітних. До слова, торік ця цифра була значно меншою - одна особа.

Про це повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій нараз є у сферах освіти, адміністративного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, охорони здоров’я та державного управління. Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. грн.

Найбільше пропозицій від роботодавців існує, зокрема, для:

  • сімейних лікарів (середня зарплата - 13,9 тис. грн),
  • електрогазозварників (12,8 тис. грн),
  • вчителів закладів загальної середньої освіти (8,8 тис. грн),
  • медичних сестер та братів (7,8 тис. грн), швачок (11,6 тис. грн),
  • двірників (7 тис. грн),
  • фармацевтів (10 тис. грн),
  • соціальних робітників (6,5 тис. грн),
  • інструкторів з фізкультури (7,3 тис. грн),
  • вихователів закладів дошкільної освіти (7,7 тис. грн),
  • музичних керівників (7 тис. грн).

Як повідомлялося, 2023-го в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року. Пріоритет держбюджету на наступний рік - сектор безпеки і оборони.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
635
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