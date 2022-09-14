Найзатребуваніші вакансії в Києві: кого шукають роботодавці та скільки обіцяють платити

На початку вересня Київський міський центр зайнятості мав близько 3,3 тисячі вакансій.

У Києві на одне вільне робоче місце претендують четверо безробітних. До слова, торік ця цифра була значно меншою - одна особа.

Про це повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій нараз є у сферах освіти, адміністративного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, охорони здоров’я та державного управління. Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. грн.

Найбільше пропозицій від роботодавців існує, зокрема, для:

сімейних лікарів (середня зарплата - 13,9 тис. грн),

електрогазозварників (12,8 тис. грн),

вчителів закладів загальної середньої освіти (8,8 тис. грн),

медичних сестер та братів (7,8 тис. грн), швачок (11,6 тис. грн),

двірників (7 тис. грн),

фармацевтів (10 тис. грн),

соціальних робітників (6,5 тис. грн),

інструкторів з фізкультури (7,3 тис. грн),

вихователів закладів дошкільної освіти (7,7 тис. грн),

музичних керівників (7 тис. грн).

Як повідомлялося, 2023-го в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року. Пріоритет держбюджету на наступний рік - сектор безпеки і оборони.

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