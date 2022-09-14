В Киеве из озера достали тела двух мужчин

Обстоятельства трагического случая пока неизвестны.
В Киеве из озера Иорданское, что в Оболонском районе, достали тела двух мужчин. Один из них 1971 года рождения, второй – примерно 40-50 летнего возраста.
Об этом сообщили в ГСЧС.
К спасателям утром 14 сентября поступило сообщение о том, что на поверхности воды находятся два человека. Водолазы обнаружили утопленников на расстоянии 20 м от берега. С помощью специального снаряжения тела мужчин достали из воды.
Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.
Напомним, в Киеве высотки, пострадавшие от ракет, начали восстанавливать, но у жителей есть нарекания.
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