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В Киеве из озера достали тела двух мужчин

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В Киеве из озера достали тела двух мужчин

Фото: Управление ГСЧС Киева

Обстоятельства трагического случая пока неизвестны.

В Киеве из озера Иорданское, что в Оболонском районе, достали тела двух мужчин. Один из них 1971 года рождения, второй – примерно 40-50 летнего возраста.

Об этом сообщили в ГСЧС.

К спасателям утром 14 сентября поступило сообщение о том, что на поверхности воды находятся два человека. Водолазы обнаружили утопленников на расстоянии 20 м от берега. С помощью специального снаряжения тела мужчин достали из воды.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.

Напомним, в Киеве высотки, пострадавшие от ракет, начали восстанавливать, но у жителей есть нарекания.

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