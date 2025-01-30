У Києві вночі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Києві в ніч проти 30 січня пролунала серія вибухів.
Про це інформують кореспонденти ТСН.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали орієнтовно о 02:10 - 02:15 ночі.
Перед цим в місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
У Київській обласній військові адміністрації повідомляли про ворожі БпЛА на території Київщини та роботу сил протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що у місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.
Ми раніше інформували, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.
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