У Києві вночі пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Києві в ніч проти 30 січня пролунала серія вибухів.

Про це інформують кореспонденти ТСН.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали орієнтовно о 02:10 - 02:15 ночі.

Перед цим в місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

У Київській обласній військові адміністрації повідомляли про ворожі БпЛА на території Київщини та роботу сил протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що у місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.

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