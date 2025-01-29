Київ ризикує залишитися без громадського транспорту: у КМВА заявили про нестачу кадрів

У Києві можна було б збільшити кількість громадського транспорту на дорогах, однак не вистачає водіїв.

У Києві бракує водіїв громадського транспорту – нестача сягає 50%.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМВА Микола Поворозник, передає кореспондент "Новини Live".

"На сьогодні не вистачає близько 50% водіїв. І навіть за наявності рухомого складу є проблема з випуском на дороги більшої кількості громадського транспорту", – зазначив він.

За його словами, одним із рішень для стабільного курсування автобусів, навіть під час повітряних тривог, могло б стати збільшення кількості транспорту. Однак реалізація цього залежить від можливості залучити більше водіїв, що залишається серйозною проблемою.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок атаки російськими безпілотниками у ніч проти 28 січня уламками збитої цілі було пошкоджено приміщення музею ретроавтомобілів.