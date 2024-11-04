У Києві випав перший сніг: відео

Мешканці лівого берега розповідають, що подекуди навіть був град.

В Києві у понеділок, 4 листопада, випав перший сніг.

Відповідні відео користувачі викладають у соцмережах.

Потроху починає сніжити на лівому березі столиці та в центрі.

Мешканці лівого берега розповідають, що подекуди навіть був град.

У Києві випав перший сніг

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва вітер повалив величезне дерево просто на п'ятиповерхівку. Налякані мешканці через сильний гуркіт подумали, що у їхній будинок влучили уламки "Шахеда".

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