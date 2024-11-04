У Києві шквальний вітер наробив лиха: дерева падали і зминали автівки (фото)

У столиці виявлено 20 пошкоджених і майже 40 повалених дерев.
У Києві через негоду та сильний вітер почався деревопад.
У столиці виявлено 20 пошкоджених і 37 повалених дерев, повідомляє КМДА із посиланням на дані "Київзеленбуду".
Дерева падали на будинки, падали на автівки та буквально зминали їх.
Для ліквідації наслідків негоди задіяні техніка та працівники аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання, бригади комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів столиці. Вони прибирають дерева та гілки, що заважають або несуть небезпеку трaнспорту і пішоходам.
Окрім цього, рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків, що пошкоджені внаслідок сильних вітрів.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, зокрема оперативні підрозділи КАРС виїжджають переважно на виїзди, пов’язані з виникненням або загрозою виникнення надзвичайних ситуацій через негоду. До робіт долучено 17 членів оперативного складу служби та 4 одиниці техніки.
Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером: (044) 272-40-18.
- Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва вітер повалив величезне дерево просто на п'ятиповерхівку. Налякані мешканці через сильний гуркіт подумали, що у їхній будинок влучили уламки "шахеда".
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