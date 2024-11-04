У Києві горіла лікарня: деталі від ДСНС з фото

Загоряння виникло в одному із службових приміщень медичного закладу.
У Києві 3 листопада виникла пожежа в лікарні. Надзвичайникам вдалося врятувати 37 людей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Пожежа в лікарні на вулиці Загорівська виникла о 23:54. Загоряння було на четвертому поверсі в одному із службових приміщень медичного закладу.
Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 кв. м та врятували 37 людей.
Минулося без постраждалих. Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, в ніч проти 4 листопада росіяни атакували Україну безпілотникам. У Києві спрацювали сили ППО, після чого уламки БпЛА впали у двох районах.
Читайте також: