Страшна аварія в Києві: автобус "влетів" у пішоходів (фото, відео)

Автобус на шаленій швидкості протаранив авто та виїхав на узбіччя.
У Києві автобус на великій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів на тротуарі. Аварія сталася 4 листопада.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У столиці автобус на шаленій швидкості протаранив авто, вилетів на базар на узбіччі та врізався у кіоск.
Повідомляється, що аварія сталася на Теремках, і що автобус "влетів" у пішоходів.
З відео з Мережі видно, що на місці ДТП вже працюють поліція та рятувальники.
За попередніми даними, є загиблі.
Нагадаємо, напередодні у Ніжині "швидка" із вагітною потрапила в ДТП і наїхала на пішохода.
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