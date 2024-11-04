Страшна аварія в Києві: автобус "влетів" у пішоходів (фото, відео)

Автобус на шаленій швидкості протаранив авто та виїхав на узбіччя.

У Києві автобус на великій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів на тротуарі. Аварія сталася 4 листопада.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У столиці автобус на шаленій швидкості протаранив авто, вилетів на базар на узбіччі та врізався у кіоск.

Повідомляється, що аварія сталася на Теремках, і що автобус "влетів" у пішоходів.

З відео з Мережі видно, що на місці ДТП вже працюють поліція та рятувальники.

За попередніми даними, є загиблі.

Фото з місця ДТП в києві 4 листопада

ДТП в Києві 4 листопада

ДТП в Києві 4 листопада

У Києві автобус протаранив авто та в’їхав у пішоходів

Нагадаємо, напередодні у Ніжині "швидка" із вагітною потрапила в ДТП і наїхала на пішохода.

Читайте також: