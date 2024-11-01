У Києві на Харківському шосе сталася масштабна аварія: з'явилося відео

У ДТП взяли участь декілька автівок і автобус.

У Києві на Харківському шосе сталася жахлива ДТП.

Про це повідомиди користувачі соцмереж та оприлюднили відео.

Зазначається, що в аварії взяли участь декілька автівок і автобус.

У Патрульній поліції Києва попередили про ускладнення руху.

"У звʼязку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", – йдеться у повідомленні.

У Києві на Харківському шосе сталася масштабна аварія

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку. Шестеро людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла.

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