Сили ППО збили всі дрони, які атакували Київ — КМВА

Сили протиповітряної оборони під час чергової атаки на Київ збили всі ворожі безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

"Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - заявили у КМВА.

Проте, внаслідок ворожої атаки на столицю сталося падіння уламків.

"В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували Київську область.

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