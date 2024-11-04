Сили ППО збили всі дрони, які атакували Київ — КМВА

Внаслідок ворожої атаки на столицю сталося падіння уламків.
Сили протиповітряної оборони під час чергової атаки на Київ збили всі ворожі безпілотники.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
"Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", - заявили у КМВА.
Проте, внаслідок ворожої атаки на столицю сталося падіння уламків.
"В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 4 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували Київську область.
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