Страшная авария в Киеве: автобус "влетел" в пешеходов (фото, видео)

Автобус на бешеной скорости протаранил авто и выехал на обочину.
В Киеве автобус на большой скорости протаранил авто и наехал на пешеходов на тротуаре. Авария произошла 4 ноября.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В столице автобус на бешеной скорости протаранил авто, вылетел на базар на обочине и врезался в киоск.
Сообщается, что авария произошла на Теремках, и что автобус "влетел" в пешеходов.
Из видео из сети видно, что на месте ДТП уже работают полиция и спасатели.
В полиции подтвердили, что есть погибший.
Заявление полиции о ДТП в Киеве
Полиция Киева сообщила, что устанавливает обстоятельства ДТП на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе. На месте происшествия работают следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.
По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. Известно, что в результате аварии погиб один мужчина и еще один тяжело травмирован. Число пострадавших уточняется.
Напомним, накануне в Нежине "скорая" с беременной попала в ДТП и наехала на пешехода.
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