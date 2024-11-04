Страшная авария в Киеве: автобус "влетел" в пешеходов (фото, видео)

Автобус на бешеной скорости протаранил авто и выехал на обочину.

В Киеве автобус на большой скорости протаранил авто и наехал на пешеходов на тротуаре. Авария произошла 4 ноября.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В столице автобус на бешеной скорости протаранил авто, вылетел на базар на обочине и врезался в киоск.

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Сообщается, что авария произошла на Теремках, и что автобус "влетел" в пешеходов.

Из видео из сети видно, что на месте ДТП уже работают полиция и спасатели.

В полиции подтвердили, что есть погибший.

Фото с места ДТП в Киеве 4 ноября

ДТП в Киеве 4 ноября

ДТП в Киеве 4 ноября

В Киеве автобус протаранил авто и въехал в пешеходов

Заявление полиции о ДТП в Киеве

Полиция Киева сообщила, что устанавливает обстоятельства ДТП на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе. На месте происшествия работают следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.

По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. Известно, что в результате аварии погиб один мужчина и еще один тяжело травмирован. Число пострадавших уточняется.

ДТП в Киеве 4 ноября / Фото: полиция Киева

ДТП в Киеве 4 ноября / Фото: полиция Киева

Напомним, накануне в Нежине "скорая" с беременной попала в ДТП и наехала на пешехода.

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